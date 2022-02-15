Калининградские власти потребовали мораторий на застройку побережья Балтики

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Масштабная застройка приморских городов без учета технических возможностей коммунальной инфраструктуры должна быть временно остановлена. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании в региональном правительстве.

"Проверочные мероприятия по вопросу законности выдачи разрешений на жилищное строительство в приморских муниципалитетах идут. Но я, думаю, мы должны временно ввести мораторий на стройку многоквартирных домов в принципе. Мораторий был бы хорошим решением для ситуации, когда вскрываются многочисленные нарушения", - сказал Алиханов.

Он отметил, что "затуманила мозги суперприбыль некоторым товарищам". "Пора делиться с народом инженерной и социальной инфраструктурой. Прошу доложить мне до конца дня, как такое решение по мораторию принималось в Сочи. До конца недели будем принимать (решение - ИФ)", - добавил губернатор.

По его словам, в этой ситуации много вопросов появляется к местным властям, которые должны действовать в интересах населения, а не потворствовать застройщикам. Чиновники муниципалитетов бездумно и без учетов дальнейшего развития городов выдают различные разрешения на строительство, хотя уже сегодня коммунальная инфраструктура не справляется с объемом требуемых услуг.

"Курорт Зеленоградск уже застроен многоэтажками и стал похож на Бутово. При этом летом дефицит питьевой воды уже очень серьезный. Вода в домах не поднимается выше пятого этажа. В Светлогорске в конце прошлого года местный "Водоканал" должен был перейти в подчинение региональному. Именно в этот момент он выдал множество технических согласований застройщикам на водоснабжение и отведение, хотя ресурсов под новые объемы услуг у него уже нет", - сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что ситуация выходит за границы допустимого как для местной власти, так и для застройщиков, и она будет иметь самые серьезные последствия.

"У меня вопрос. Неужели кто-то думает, что вот так по-детски, по-дурацки все так и пройдет. При этом многие к нам постоянно обращаются за различной помощью, просят административных решений. И это люди, которые уже зарабатывают в три раза больше, чем стоит один квадратный метр жилья", - сказал Алиханов.