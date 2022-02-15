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Судья из Тольятти получил 8 лет по делу о взятке за смягчение приговора

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Самаре приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего судью Автозаводского суда Тольятти, признанного виновным в получении взятки. Суд также оштрафовал его на миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР во вторник.

По версии следствия, осенью 2018 года к судье обратился знакомый и попросил его смягчить решение по делу о вымогательстве.

"Рассматривая указанное уголовное дело, судья (...) сообщил знакомому о переквалификации дела на самоуправство и приговорил подсудимого к штрафу", - говорится в сообщении.

За эту манипуляцию он попросил 1 млн рублей, после чего предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в правоохранительные органы. В рамках оперативного эксперимента судья получил 550 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками ФСБ РФ по Самарской области.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Самарская область Тольятти

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