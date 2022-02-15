Подросток, готовивший нападение на школу, задержан в Кабардино-Балкарии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка из Кабардино-Балкарии, готовившего вооруженное нападение на школу в городе Баксан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Подросток готовил нападение на школу, изучал материалы по изготовлению взрывных устройств, схему здания и места расположения камер видеонаблюдения. Факты, подтверждающие планы нападения, были обнаружены в телефоне молодого человека", - сказал собеседник агентства.

Информацию о планировавшемся нападении на школу правоохранительные органы получили в рамках оперативной работы с фигурантом аналогичного дела в другом регионе.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подростка из КБР.