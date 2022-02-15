Лавров заявил, что Россия будет делать все необходимое для своей безопасности

Министр кивнул головой в ответ на вопрос журналиста "То есть, вторжения не будет?"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет на своей территории делать то, что считает необходимым для обеспечения собственной безопасности, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеивались для того, чтобы напасть с севера на Украину, захватить Киев, - там же все эти сценарии совершенно параноидальные, публиковались многократно, причем солидными СМИ", - сказал он на пресс-конференции в Москве с польским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

Комментируя призывы Запада отвести войска от границы с Украиной и прекратить учения, Лавров подчеркнул, что "Россия как планировала, так и выполняет свои планы".

"Мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности, и мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы и обязательства ОБСЕ о неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечить безопасность России", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, когда "пришла пора частично завершать эти учения, они (войска - ИФ) возвращаются в места постоянного базирования".

Как сказал российский министр, еще предстоит услышать заявления Запада, заключающиеся в том, что Россия испугалась и выполнила все требования, потому что на нее надавили и "Байден цыкнул".

"Это торговля воздухом, и наши коллеги преуспели в этом весьма и весьма. Нам бы поучиться таким фортелям, которые они выкидывают", - добавил глава МИД РФ.

Отвечая на уточняющий вопрос польского журналиста "То есть, вторжения не будет?" - Лавров несколько раз кивнул головой, рассмеялся и сказал главе МИД Польши: "Непонятливый у вас журналист какой-то".