Поставщик продуктов для заключенных в Приамурье осужден за махинации на 190 млн руб.

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд Амурской области приговорил бывшего руководителя ФГУП "Амурское" Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России к лишению свободы в колонии общего режима за махинации с продуктами для заключенных на 190 млн рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

Отмечается, что в 2015 году между ФГУП "Амурское" и управлениями ФСИН в 18 субъектах РФ заключены контракты на поставку продуктов питания для осужденных. Руководитель компании-поставщика распорядился изготовить товарные накладные о поставке и направить их заказчикам для оплаты, хотя фактически товар не отгружался.

"На основании фиктивных документов на счет ФГУП "Амурское" было перечислено 190,5 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению – на цели, не связанные с исполнением госконтрактов, в том числе на оплату имеющейся у предприятия задолженности по другим обязательствам", - говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы регионального УФСБ.

Благовещенский городской суд признал бывшего директора ФГУП "Амурское" ФСИН России виновным по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорил к четырем годам шести месяцам колонии общего режима.

Как сообщалось, в 2020 году экс-глава предприятия ФСИН "Амурское" был осужден по 4 статьи 160 УК РФ (растрата) на три года восемь месяцев колонии общего режима. Тогда суд и следствие установили, что в феврале 2014 года осужденный перевел 35 млн рублей на банковский счет другой организации. В счет возмещения причиненного ущерба в пользу ФСИН России с осужденного будет взыскано 15,5 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ФГУП "Амурское", зарегистрированное в 1994 году, признано банкротом и в 2018 году в отношении него открыто конкурсное производство.