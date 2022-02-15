На Сахалине десять моряков отравились присадками для топлива

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В порту Невельска на Сахалине десять моряков во время работы на турецком сухогрузе отравились присадками для топлива, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

Всех их госпитализировали.

По словам одного из источников, в больницу моряки попали 15 февраля, и шестерых в тот же день выписали и отпустили обратно на судно Bordo Mavi.

"Еще четверо остаются в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное, угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.

Причины отравления выясняются.