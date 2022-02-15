Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программа 1-е место: Камила ВалиеваПодробнееКонькобежный спорт09:30Мужчины. Финал  Норвегия Россия СШАПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:34Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

Президент РФ заявил, что Россия не хочет войны

Президент РФ заявил, что Россия не хочет войны
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны.

"По поводу того, хотим мы этого или нет (войны в Европе - ИФ). Конечно, нет! Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которых должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Реагируя на слова руководителя ФРГ о том, что он с трудом представляет какую-то войну в Европе применительно к ситуации вокруг Украины, Путин отметил: "Но мы ведь с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц - по Белграду. Это же было!"

Российский президент напомнил при этом, что военные действия против Югославии со стороны НАТО проводили без санкции Совета Безопасности ООН. "Это очень плохой пример, но он был", - сказал Путин.

Увеличение контингента НАТО в Европе

7
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США чистят оружие перед отправкой в ПольшуАвианосец USS Harry S. Truman стоит на якоре у побережья хорватского Сплита после завершившихся участий НАТО в Средиземном мореСнайперы армии Германии демонстрируют возможности во время визита министра обороны Кристины Ламбрехт в Мюнстер. Германия перебрасывает в Литву дополнительный контингент.Боевые группы НАТО из Эстонии и Великобритании во время военных учений на полигоне в эстонской ЛаснеАмериканские военнослужащие на авиабазе "Михаил Когэлничану" в РумынииБолее чем 200 единиц техники Национальной гвардии США в порту польского города ГдыняГермания рассматривает возможность переброски дополнительных войск в Литву. На фото: танковая бригада.
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США чистят оружие перед отправкой в Польшу
Владимир Путин Украина Европа Германия Олаф Шольц

Новости

Свыше 15 боевых кораблей задействовали в учениях ВМФ РФ в Средиземном море

Шольц счел суд над Навальным не отвечающим стандартам правового государства

Президент РФ заявил, что действия на границе будут зависеть от реальной обстановки

Путин заявил об идеях НАТО и США, которые Россия ранее предлагала и готова обсуждать

Переговоры Путина и Шольца продлились больше трех часов

Переговоры Путина и Шольца продлились больше трех часов

Апелляция утвердила назначение Meta почти 2 млрд руб. оборотного штрафа

Полиция сократила комику Мирзализаде срок нежелательности пребывания в РФ

Полиция сократила комику Мирзализаде срок нежелательности пребывания в РФ

Гособвинение вменило Навальному похищение 2,7 млн руб. жертвователей

Пропавшую в Петербурге студентку из США нашли живой и здоровой

Россияне сократили покупку наличной валюты в 2021 году на 15%

Россияне сократили покупку наличной валюты в 2021 году на 15%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });