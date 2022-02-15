Двое рабочих погибли во время очистки трубы в санатории Геленджика

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Рабочие отравились выхлопными газами во время прочистки трубы морского водозабора в Геленджике, двоих не удалось спасти, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В 16:00 в Геленджике поступило сообщение о том, что на территории санатория "Солнечный берег" ремонтировали трубу морского водозабора, в результате выхлопными газами отравились три человека, два из них погибли", - сказал источник.

По его словам, третий пострадавший доставлен в больницу.