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Вологодчанин получил условный срок за сломанный нос полицейскому

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Вологодской области вынес обвинительный приговор ранее судимому за хищение и угон жителю села Нюксеница по делу о применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СКР.

Днем 3 декабря 2021 года мужчина, будучи пьяным, на крыльце своего дома ударил головой в лицо одного из полицейских, которые прибыли на место по вызову о преступлении. В результате сотрудник полиции получил перелом носа.

Обвиняемый признал вину, пояснив, что причиной его действий стало состояние опьянения.

Суд назначил ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Вологодская область

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