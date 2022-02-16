При строительстве метро в Петербурге насмерть разбился проходчик

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Кировском районе Петербурга в шахте строящейся станции метро "Путиловская" погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, 15 февраля около 22:00 при монтировании бетонного кольца проходчик упал с высоты десятого этажа и погиб на месте.

Проводится проверка.

Подтверждения этой информации из официальных источников у "Интерфакса" пока нет.

Станция "Путиловская" расположится на Красносельско-Калининской (коричневой) линии петербургского метрополитена и станет пересадочной на станцию "Кировский завод" Кировско-Выборгской (красной) линии. Станцию предполагалось построить до 30 июня 2022 года, запустить - до конца того же года, однако сроки сдвинулись сначала на 2023 год, а затем - на 2024 год.