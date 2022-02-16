Поиск
Биатлон10:45Женщины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:31Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 415 162 923+1 678 089

Житель Германии получил условный срок в Барнауле за перевозку гашиша

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Барнауле приговорил к условному сроку жителя одной из стран Западной Европы, у которого при досмотре в аэропорту был изъят гашиш, сообщает в среду управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники транспортной полиции установили, что 44-летний мужчина приобрел наркотик растительного происхождения в районе железнодорожного вокзала в одном из европейских городов для личного потребления. Перед поездкой к родственникам в Россию он замаскировал приобретенный гашиш под кофейные зерна и смешал их с настоящим кофе.

По прибытию в Россию в международном аэропорту Барнаула его багаж был обследован служебной собакой, после чего у него была изъята упаковка кофе, в которой криминалисты обнаружили 2,53 грамма гашиша.

По результатам предварительного расследования мужчине было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке, также в контрабанде наркотических средств в значительном размере.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, запретив на это время покидать Россию. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что задержанный является жителем Германии. Следствием установлено, что житель Евросоюза в августе 2021 года разделил приобретенный в городе Франкфурт-на-Майне гашиш на девять частей, придав ему внешний вид кофейных зерен, после чего поместил его в пачку с зерновым кофе, которую положил в свой чемодан.

Прилетев из Мюнхена в Москву, житель Германии направился далее в Барнаул, но в аэропорту города был задержан сотрудниками Алтайской таможни и пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Наркотическое средство у него было изъято.

Барнаул МВД Германия

Новости

РКН намерен вскоре запустить меры понуждения к компаниям по закону о "приземлении"

Минобороны сообщило о возвращении войск ЮВО с учений в Крыму

Минобороны сообщило о возвращении войск ЮВО с учений в Крыму

Российским холдингам могут разрешить становиться резидентами САР

Пандемия коронавируса

В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

Что случилось этой ночью: среда, 16 февраля

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи попросил разрешить испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Пандемия коронавируса

В Смольном объявили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета к COVID

В Смольном объявили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета к COVID

Что произошло за день: вторник, 15 февраля

Пандемия коронавируса

Туроператоры опровергли снижение спроса на отдых в Таиланде из-за тестов на COVID

Туроператоры опровергли снижение спроса на отдых в Таиланде из-за тестов на COVID

Свыше 15 боевых кораблей задействовали в учениях ВМФ РФ в Средиземном море

Свыше 15 боевых кораблей задействовали в учениях ВМФ РФ в Средиземном море
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });