Житель Германии получил условный срок в Барнауле за перевозку гашиша

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Барнауле приговорил к условному сроку жителя одной из стран Западной Европы, у которого при досмотре в аэропорту был изъят гашиш, сообщает в среду управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники транспортной полиции установили, что 44-летний мужчина приобрел наркотик растительного происхождения в районе железнодорожного вокзала в одном из европейских городов для личного потребления. Перед поездкой к родственникам в Россию он замаскировал приобретенный гашиш под кофейные зерна и смешал их с настоящим кофе.

По прибытию в Россию в международном аэропорту Барнаула его багаж был обследован служебной собакой, после чего у него была изъята упаковка кофе, в которой криминалисты обнаружили 2,53 грамма гашиша.

По результатам предварительного расследования мужчине было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке, также в контрабанде наркотических средств в значительном размере.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, запретив на это время покидать Россию. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что задержанный является жителем Германии. Следствием установлено, что житель Евросоюза в августе 2021 года разделил приобретенный в городе Франкфурт-на-Майне гашиш на девять частей, придав ему внешний вид кофейных зерен, после чего поместил его в пачку с зерновым кофе, которую положил в свой чемодан.

Прилетев из Мюнхена в Москву, житель Германии направился далее в Барнаул, но в аэропорту города был задержан сотрудниками Алтайской таможни и пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Наркотическое средство у него было изъято.