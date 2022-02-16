Решение о передаче в собственность "дальневосточных гектаров" примут за 10 дней

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Изменения в законодательство, упрощающие передачу в собственность "дальневосточного гектара", планируется принять в ближайшее время, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Как только в органы муниципальной власти поступит заявление от гражданина, муниципалитет будет обязан в течение 10 дней принять решение о передаче участка в собственность", - сказал Трутнев в среду на заседании Совета округа.

"Мы исходим из того, что люди, которые, скажем, оформили заявление, приложили к нему соответствующие документы, сделали это добросовестно, то есть они действительно приняли необходимые по закону на самом деле минимальные требования по освоению земельного участка, и мы должны передать им этот участок сразу", - отметил он.

Трутнев пояснил, что предложенные изменения вызваны тем, что в ряде муниципалитетов намеренно стали затягивать рассмотрение заявлений об оформлении "дальневосточных гектаров" в собственность.

Программа "Дальневосточный гектар"

Существует с 2016 года, за это время более 100 тыс. человек получили в безвозмездное пользование землю.

По этой программе все граждане России могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах ДФО. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом (производство пищевой и непищевой продукции, ремесла, оказание социальных услуг), организовать туристический проект.

Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, а затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями.