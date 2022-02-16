Поиск
Биатлон10:45Женщины. Финал  Швеция Россия ГерманияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Решение о передаче в собственность "дальневосточных гектаров" примут за 10 дней

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Изменения в законодательство, упрощающие передачу в собственность "дальневосточного гектара", планируется принять в ближайшее время, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Как только в органы муниципальной власти поступит заявление от гражданина, муниципалитет будет обязан в течение 10 дней принять решение о передаче участка в собственность", - сказал Трутнев в среду на заседании Совета округа.

"Мы исходим из того, что люди, которые, скажем, оформили заявление, приложили к нему соответствующие документы, сделали это добросовестно, то есть они действительно приняли необходимые по закону на самом деле минимальные требования по освоению земельного участка, и мы должны передать им этот участок сразу", - отметил он.

Трутнев пояснил, что предложенные изменения вызваны тем, что в ряде муниципалитетов намеренно стали затягивать рассмотрение заявлений об оформлении "дальневосточных гектаров" в собственность.

Программа "Дальневосточный гектар"

Существует с 2016 года, за это время более 100 тыс. человек получили в безвозмездное пользование землю.

По этой программе все граждане России могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах ДФО. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом (производство пищевой и непищевой продукции, ремесла, оказание социальных услуг), организовать туристический проект.

Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, а затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями.

Юрий Трутнев дальневосточный гектар

Новости
Пандемия коронавируса

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений

Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений

Минцифры опровергло информацию о введении налога на международные игровые платформы

Кремль отверг обвинения в причастности к DDoS-атакам на украинские ресурсы

Уголовное дело признавшего вину хакера Новака связано с сервисом UniCC

Первые эшелоны с боевой техникой ЮВО покинули Крым после учений

В Думе предложили ввести оборотные штрафы за неисполнение закона о "приземлении"

Экс-гендиректор Антипинского НПЗ Лисовиченко заочно арестован

Пандемия коронавируса

В России за сутки 19 573 человека были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 19 573 человека были госпитализированы с COVID-19

РКН пригрозил санкциями компаниям, которые не начали "приземление" в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });