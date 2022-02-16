Нижегородский роддом передал матери ребенка, которого якобы удерживали две недели

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Медики в Нижнем Новгороде завершили необходимые обследования и передали новорожденного ребенка уроженке Донецка, которая ранее заявляла, что ее младенца две недели удерживают в медучреждении.

"Ребенку, находившемуся в областном перинатальном центре ГБУЗ НО "ГКБ № 40", провели необходимые обследования и терапию. В удовлетворительном состоянии он передан матери, которая к этому времени оформила свидетельство о рождении ребенка", - сообщили журналистам в региональном Минздраве в среду.

Также матери дали рекомендации по дальнейшему обследованию и амбулаторному лечению младенца.

"По данным администрации больницы, претензий к медицинской организации женщина не имела", - говорится в сообщении.

Ранее в эфире местной программы "Кстати" был показан сюжет, в котором говорилось об удержании новорожденного ребенка в роддоме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. По словам матери, с которой пообщались журналисты, она приехала из Донецка. В нижегородском медучреждении ее поставили в известность, что роды будут платными, однако она не может оплатить выставленный счет за оказанные медуслуги и палату – порядка 37 тыс. рублей. Родила она 1 февраля, а на четвертый день ее выписали без новорожденного.

Следователи СКР и прокуратура проводят проверку по данному факту.

В свою очередь в Минздраве Нижегородской области журналистам сообщили, что согласно постановлению правительства РФ, иностранные граждане получают медицинскую помощь на платной основе.

"Но, несмотря на это постановление, счет на оплату роженице не выставлялся, и претензий по оплате не направлялось", - подчеркивали в министерстве.

По данным Минздрава, у беременной женщины при поступлении в областной перинатальный центр городской клинической больницы № 40 из документов были только временное удостоверение личности, выданное МВД России, и свидетельство о рождении другой страны.

После того, как женщину 4 февраля выписали из больницы, ребенка перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей в связи с наличием заболевания у роженицы. Согласие матери на проведение терапии и дальнейшего обследования было получено, сообщали в Минздраве.

После выписки женщины ей предложили получить свидетельство о рождении ребенка с указанием отца, имеющего паспорт. 14 февраля после оформления необходимых документов матери выдали медицинскую справку о рождении ребенка, сообщил Минздрав региона.