ЕР приостановила членство в партии крымского депутата после смертельного ДТП

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Крымское отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата Государственного совета Крыма Игора Буданова после сообщений о том, что он сбил на машине человека и скрылся, сообщается на сайте отделения партии в среду.

"В связи с появившейся информацией в СМИ и социальных сетях о том, что депутат Государственного совета Республики Крым Игорь Викторович Буданов (фракция "Единой России") совершил наезд на жительницу Симферополя, которая впоследствии скончалась в больнице, крымское региональное отделение "Единой России" в соответствии с уставом приостановило его членство в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Глава крымских "единороссов", председатель Госсовета Владимир Константинов назвал поведение депутата возмутительным.

"Это вопиющий случай - сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства. Сейчас членство в "Единой России" Игоря Буданова приостановлено. В дальнейшем, если в суде будет доказана его вина, будет решаться вопрос об его исключении из партии", - приводятся его слова в сообщении.

Ранее информация о ДТП появилась в соцсетях. Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что депутат 14 февраля на BMW сбил пожилую женщину и скрылся с места аварии.

Официального подтверждения этой информации пока нет.