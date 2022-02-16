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Упрощенный порядок установления инвалидности продлят до 1 июля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство решило продлить действие упрощенного порядка установления инвалидности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подготовлено постановление правительства о продлении упрощенного порядка установления инвалидности. Он будет действовать до 1 июля. До этого времени, как и сейчас, гражданам не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности либо чтобы получить ее впервые", - сказал Мишустин, выступая на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Все будет происходить дистанционно, медучреждения сами передадут все нужные документы, дополнительных обследований не потребуется, уточнил он.

"Заочно будут назначены и меры поддержки, которые предусмотрены для людей с ограничениями по здоровью", - сказал Мишустин.

По его словам, это касается и граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания.

"Они также до 1 июля смогут удаленно оформлять справки, необходимые для получения страховых выплат без посещения бюро экспертизы", - сказал Мишустин.

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