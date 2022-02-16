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Главу МФЦ в Коми заподозрили в присвоении премий подчиненных

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в отношении руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Коми (МФЦ), сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Главу МФЦ заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Установлено, что в декабре 2020 года подозреваемый, используя свое служебное положение, присвоил денежные средства МФЦ в крупном размере, выделенные подчиненным ему работникам учреждения под видом премиальных выплат.

Коми ФСБ

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