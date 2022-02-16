РЖД предложили альтернативный способ борьбы с пробками при доставке грузов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагает создать индикаторы загрузки инфраструктуры, исходя из текущих пропускных способностей и фактической обстановки, для борьбы с пробками и сбоями .

"Они могут быть использованы при согласовании заявок на перевозку. Такой механизм может стать альтернативой введения жестких ограничений на погрузку, таких как конвенция", - сообщают РЖД.

В случае ухудшения ситуации с выгрузкой и при перегрузке инфраструктуры РЖД не будет полностью ограничивать погрузку, а введет "желтый уровень", при котором совместно с грузоотправителем и грузополучателем будет определять максимальный объём груза, который может быть перевезен без нарушения сроков доставки. А при наступлении "красного уровня" – решать: либо продолжать отправлять груз с возможностью увеличения срока доставки и временного отстоя в пути следования, либо ограничивать погрузку, поясняет компания.

По данным РЖД, грузоотправители в целом поддерживают идею, отмечая необходимость проработки деталей. Для подготовки итогового предложения создана рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон. На выходе такой подход должен быть согласован с регуляторами.

Также РЖД предлагает создать резерв вагонов.

"Чтобы захватывать максимум полезной нагрузки и повышать коммерческую эффективность, их маршруты закольцовывают. Но если вагон по каким-то причинам сходит с кольца, то действует эффект домино: вагон с металлом не выгрузился в порту, не отправился под следующую погрузку руды, и меткомбинат остается без сырья. На такой случай РЖД предлагает операторам предусмотреть план "Б". Это может быть либо технологический запас порожняка, либо изменение схемы управления парком", - пишет монополия.

Вместе с тем, РЖД рассчитывает в ближайшую декаду восстановить ритмичность грузовых перевозок на фоне возвращения сотрудников к работе после болезни.

"Пока совместно с клиентами буквально в круглосуточном режиме решаем, как обеспечить неотложные потребности в транспортировке, в том числе для сохранения непрерывных производств. Действуют штабы и рабочие группы по перевозкам различных родов грузов", - сообщает РЖД.