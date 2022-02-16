Банковский форум впервые в своей истории покинет Сочи из-за дорогих гостиниц

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация банков России (АБР) перенесет в Геленджик традиционный банковский форум из-за повышения цен в отелях Сочи, соответствующее решение было принято на заседании президиума совета ассоциации.

Международный форум "Банки России - XXI век", в котором участвуют руководители ЦБ, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты и топ-менеджеры банков, уже много лет проводится в сентябре в Сочи. Предполагалось, что и в 2022 году форум состоится в этом городе 7-10 сентября.

"В городе Сочи на сентябрь 2022 года цены на проживание отели подняли где-то на 30-50%. Естественно, это вызовет определенные сложности у наших банков, которые будут оплачивать проживание. Это приведет к серьезному удорожанию самого мероприятия, вплоть до скатывания в убыточность. В общем-то мы обсудили на заседании оргкомитета вопрос о переносе нашего мероприятия в Геленджик", - заявил президент АБР Георгий Лунтовский, добавив, что в ЦБ эту идею одобрили.

Ассоциация также сдвинула сроки проведения форума на 21-24 сентября.