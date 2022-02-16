Две пенсионерки из Липецка отдали более 200 тыс. рублей за снятие порчи

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Полиция расследует уголовные дела по фактам хищения у двух жительниц Липецка более 200 тыс. рублей мошенническим путем, сообщила пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в числе потерпевших - 82- летняя жительница областного центра. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее похитили 123 тыс. рублей. По ее словам, одна из незнакомок, которых она встретила у магазина, сказала, что на пенсионерку наведена порча и требуется совершить обряд очищения денег от негативной энергии.

Пожилая женщина поверила и впустила целительниц в дом. Там гостьи помогли хозяйке сложить деньги, соль и землю в платок, после чего отправились на улицу, где злоумышленницы совершили ряд манипуляций над свёртком и вернули владелице.

Разворачивать его сразу гадалки не разрешили. Лишь спустя некоторое время пенсионерка открыла свёрток и обнаружила в нём купюры "Банка приколов".

В пресс-службе регионального УМВД сообщили также, что злоумышленницы причастны к ещё одному аналогичному преступлению. Жертвой обмана стала 61-летняя местная жительница, которая после обряда снятия порчи лишилась 100 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч.2. ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Фигурантами дела стали две жительницы ближнего зарубежья. Подозреваемые арестованы.