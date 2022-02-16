Экс-начальник челябинской колонии осужден условно за взятки от заключенных

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшему начальнику ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области, признанному виновным в получении взяток от заключенных. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в среду.

Следствием и судом установлено, что в 2018-2019 годах он получил взятки от четырех заключенных на сумму более 100 тыс. рублей за возможность пользоваться телефоном. Кроме того, он обеспечивал им послабления в режиме содержания.

Также за разрешение использовать сотовую связь и беспрепятственно перемещаться по территории колонии обвиняемый незаконно получил от заключенных более 250 тыс. рублей, которые потратил на нужды учреждения.

Суд признал экс-руководителя колонии виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно. Также ему назначен штраф в сумме 400 тыс. рублей и запрещено занимать должности на государственной службе на срок 2 года 8 месяцев.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.