Чиновников Челябинской области обвинили в халатности из-за нападения собак на девочку

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по подозрению в халатности должностных лиц администрации Коркинского района Челябинской области после нападения стаи бродячих собак на 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в среду.

"По итогам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). (...) Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также виновные должностные лица из числа сотрудников администрации района, отвечающие за деятельность по обращению с животными на территории Коркино", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в среду во дворе одного из домов Коркино на 11-летнюю девочку, направлявшуюся в школу, напала стая собак. Она госпитализирована с травмами головы и тела.

Родители обратились в правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем регионального следственного управления.