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Власти РФ выделят почти 30 млн руб. на выпуск тестов для определения "омикрона"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило Роспотребнадзору более 29 млн рублей на производство набора реагентов для определения "омикрон"-штамма коронавируса.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Роспотребнадзору в 2022 году на предоставление субсидий подведомственным учреждениям Роспотребнадзора бюджетные ассигнования в размере 29 172 тыс. рублей из резервного фонда Правительства РФ, имея в виду производство комплекта реагентов для молекулярно-генетического типирования штамма вируса SARS-CoV-2 "омикрон" в количестве 300 000 исследований", - говорится в документе.

Кроме того, правительство поручило Роспотребнадзору осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с представлением доклада в правительство до 15 января 2023 года.

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