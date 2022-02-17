Двое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Двое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении легковых автомобилей на трассе в Амурской области, сообщает региональное УГИБДД.

"ДТП с участием автомобилей Toyota Carina и Nissan Sunny произошло на автодороге в Белогорском районе. В результате травмированы шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних 2010 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации причиной дорожной аварии стал выезд на полосу встречного движения одним из водителей, проводится административное расследование.