В Красноярском крае в лицо подростку выстрелили из пневматики

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с ранением несовершеннолетнего, в которого из пневматического оружия выстрелил неизвестный.

Дело возбуждено по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Главное управление МВД по региону уточняет, что инцидент произошел еще в январе в Минусинске. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в лицо 17-летнему подростку. В результате он получил пулевое ранение верхней губы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.