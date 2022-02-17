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В Красноярском крае в лицо подростку выстрелили из пневматики

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с ранением несовершеннолетнего, в которого из пневматического оружия выстрелил неизвестный.

Дело возбуждено по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Главное управление МВД по региону уточняет, что инцидент произошел еще в январе в Минусинске. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в лицо 17-летнему подростку. В результате он получил пулевое ранение верхней губы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Красноярский край

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