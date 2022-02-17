Арестован ростовчанин, бросивший полицейского через бедро

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении жителя города Морозовск Ростовской области Александра Савицкого, он подозревается в избиении полицейского, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, Савицкий в ходе конфликта с полицейским неоднократно ударил его руками по голове и телу, а также "применил боевой прием – бросок через бедро", от чего потерпевший упал на кафельный пол и ударился головой.

Инцидент произошел в одном из кафе Морозовска. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Морозовский районный суд Ростовской области арестовал мужчину.

В свою очередь в пресс-службе следственного управления СКР по региону сообщили журналистам, что с травмами сотрудник полиции был госпитализирован.

В СК уточнили, что полицейский находился в кафе в свободное от службы время.