Ушедшую на прогулку на природу жительницу Кавминвод ищут почти месяц

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено на Ставрополье после исчезновения в конце января 39-летней жительницы поселка Иноземцево, входящего в Железноводск, сообщает СУ СКР по Ставрополью.

"23 января ушла из дома в поселке Иноземцево г. Железноводска и не вернулась. В связи с этим расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в ставропольском поисковом отряде "ЛизаАлерт", активные поиски велись с конца января и они уже завершились, но волонтеры продолжают работу по выходным.

"По нашим данным, Марина просто вышла на прогулку на природу по своему обычному маршруту. То, что сейчас появилось в соцсетях о том, что ее якобы вывезли в одну из республик из-за работы на телеграм-канал, просто какая-то ужасная выдумка, хайп", - сказал один из волонтеров отряда.

Активные поиски волонтеры вели как в населенных пунктах Кавминвод, так и в районе горы Бештау, обзванивали больницы и возможные места обнаружения пропавшей девушки. В поисках также применялся беспилотник.