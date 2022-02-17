Поиск
Конькобежный спорт11:30Женщины. ФиналПодробнее
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Ушедшую на прогулку на природу жительницу Кавминвод ищут почти месяц

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено на Ставрополье после исчезновения в конце января 39-летней жительницы поселка Иноземцево, входящего в Железноводск, сообщает СУ СКР по Ставрополью.

"23 января ушла из дома в поселке Иноземцево г. Железноводска и не вернулась. В связи с этим расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в ставропольском поисковом отряде "ЛизаАлерт", активные поиски велись с конца января и они уже завершились, но волонтеры продолжают работу по выходным.

"По нашим данным, Марина просто вышла на прогулку на природу по своему обычному маршруту. То, что сейчас появилось в соцсетях о том, что ее якобы вывезли в одну из республик из-за работы на телеграм-канал, просто какая-то ужасная выдумка, хайп", - сказал один из волонтеров отряда.

Активные поиски волонтеры вели как в населенных пунктах Кавминвод, так и в районе горы Бештау, обзванивали больницы и возможные места обнаружения пропавшей девушки. В поисках также применялся беспилотник.

Ставропольский край

Новости

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений

Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений
Пандемия коронавируса

Привитые "Спутником V" через год после вакцинации сохранили высокий уровень антител

Жителя Забайкалья признали виновным в скупке незаконно добытого золота на 20 млн рублей

Жителя Забайкалья признали виновным в скупке незаконно добытого золота на 20 млн рублей

В Каспийском море стартовали учения с участием 20 кораблей

Что произошло за день: среда, 16 февраля

Суд удовлетворил иск к "Рольфу" и его основателю об изъятии имущества

Суд удовлетворил иск к "Рольфу" и его основателю об изъятии имущества

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });