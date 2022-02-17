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Против мужчины, пытавшегося похитить девочку в Нижнем Новгороде, возбуждено дело

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о попытке похищения маленькой девочки в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает региональное СУ СКР в четверг.

"По версии следствия, 8 февраля на ул. К. Маркса мужчина путем уговоров и удержания за руку попытался похитить 9-летнюю девочку", - сообщает СУ СКР.

Мужчине помешал очевидец.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего).

В СУ СКР не привели подробностей о личности подозреваемого.

Ранее в нижегородских пабликах появилась информация о том, что в микрорайоне "Седьмое небо" Канавинского района города неизвестный мужчина пристает к детям и пытается их увести.

Информация о подозрительном неизвестном также обсуждалась в чатах для родителей с призывом провожать и встречать своих детей.

В свою очередь пресс-служба региональной полиции сообщает в четверг о задержании 30-летнего мужчины, который, по данным местных жителей, якобы пытался на улице увести ребенка.

Сигнал поступил 13 февраля от местной жительницы. Она заявила в полицию, что увидела в интернете сообщение о попытке незнакомца увести ребенка от магазина на улице Карла Маркса, мужчину тогда прогнали прохожие. Несмотря на то, что сообщений от родителей детей или очевидцев происшествия в ОВД не поступало, сотрудники полиции начали проверку опубликованных в сети сведений.

Полицейские изучили запись камер видеонаблюдения, установили личность причастного к данному происшествию и задержали его 15 февраля. Им оказался нижегородец 1991 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

"В этот же день в полицию поступило сообщение от отца несовершеннолетней о том, что 8 февраля около 18:40 у магазина, расположенного в Канавинском районе города, неизвестный мужчина пытался увести с собой его дочь 2012 г.р., но не увел, так как подошли взрослые. Ранее сообщения об инциденте с ребёнком в ОВД не поступали", - сообщает пресс-служба.

Проверка по факту происшествия с участием девочки продолжается.

"После установления всех обстоятельств инцидента будет дана правовая оценка действиям его участников. Дальнейшую оценку событиям дадут следственные органы", - сообщает полиция.

Между тем, местные телеграм-каналы сообщили, что мужчина, схвативший ребенка за руку и предлагавший пойти с ним, был пьян и кричал о якобы заложенной бомбе.

Нижний Новгород СКР

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