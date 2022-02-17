КС РФ прояснил свою позицию по поводу продления ареста иным составом суда

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ проверил на соответствие Основному закону статью 242 и части 1 и 3 статьи 255 Уголовно-процессуального кодекса РФ и разрешил в исключительных случаях решать вопрос о мере пресечения иным составом суда.

Постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

Дело Александра Мамонтова

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба фигуранта дела "Зимней вишни", экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Мамонтова обвиняют в преступной халатности, приведшей в марте 2018 года к пожару в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", в котором погибли люди. Следствие полагает, что генерал Мамонтов знал о грубых нарушениях пожарной безопасности в торговом центре и не попытался их устранить. Кроме того, ему инкриминируют мошенничество и растрату.

Уголовное дело Мамонтова с декабря 2019 года рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевали. В очередной раз судья заболел и не смог решить этот вопрос, поэтому срок содержания Мамонтова под стражей продлил другой судья того же суда, не принимавший уголовное дело к своему производству. Мамонтов счел, что таким образом был нарушен принцип неизменности состава суда.

Позиция КС РФ о неизменности состава суда

Конституционный суд решил, что оспариваемые нормы не противоречат Основному закону. КС указывает, что избрание или продление меры пресечения не предполагает вторжения суда в существо вопросов обвинения, и этот вопрос процессуально обособлен от рассмотрения дела по существу. Это также подтверждено возможностью обжаловать промежуточные судебные акты, полагает КС.

"Разрешение вопроса о продлении срока содержания под стражей в случаях, не терпящих отлагательства, при временном отсутствии по уважительным причинам судьи, единолично рассматривающего уголовное дело по существу, иным судьей того же суда не свидетельствует об отступлении от требования о неизменности состава суда", - говорится в постановлении.

Если бы для процедурных вопросов уголовное дело передавали другому судье с принятием его к производству, считает КС, это бы неоправданно повторяло судебное разбирательство в ином составе суда, вело бы к нарушению права на доступ к правосудию в разумный срок и способствовало более длительному ограничению права подсудимого на свободу и личную неприкосновенность в случае дополнительного продления срока содержания под стражей на время повторного рассмотрения дела.