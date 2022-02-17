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Женщина пострадала при обрушении фасада бывшего завода в Петербурге

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Фасад здания на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Петербурге обрушился в четверг, есть пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, около 19:00 на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья обрушился фасад здания бывшего завода "Красный треугольник" на набережной Обводного канала.

"От падения дерева пострадала женщина. Ее извлекли и передали для осмотра сотрудникам скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердила пресс-служба главка МЧС по Петербургу. В ведомстве добавили, что также пострадали два автомобиля.

"Красный треугольник" - первая в России фабрика по изготовлению изделий из резины, основана в 1860 году. Производство успешно работало до 1990-х годов, в 2002 году по решению суда предприятие признали банкротом.

По информации местных СМИ, в настоящее время основным собственником "Красного треугольника" по объему площадей является городская администрация. Около 60% зданий на территории бывшего завода отремонтированы и поддерживаются, а остальные заброшены. В отдельных корпусах промзоны работают обувные фирмы, офисы, мастерские, спортивные центры, фото- и музыкальные студии.

Комплекс завода, насчитывающий около 150 корпусов, расположен на набережной Обводного канала Санкт-Петербурга. Имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

В помещениях "Красного треугольника" неоднократно происходили пожары и обрушения крыши. В последнем, считают градозащитники, зачастую виноваты мародеры, спиливающие несущие конструкции ради металлолома.

В июне в рамках Петербургского международного экономического форума вице-губернатор города Максим Соколов и генеральный директор ООО "Управляющая компания "Бюро имущественных операций" Иван Колесников подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по приспособлению территории "Красного Треугольника" к современному использованию.

Проект предусматривает создание общественно-делового пространства и гостиниц. Также на этой территории могут появиться спортивные площадки, магазины, рестораны, кинотеатр, детские зоны и пр.

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