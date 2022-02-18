Военнослужащие ЮВО отработали совместные действия с силами ПВО Армении

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Летчики российской авиационной военной базы Эребуни и расчеты зенитных подразделений ПВО военной базы Южного военного округа в Армении выполнили учебные задачи совместно с военнослужащими дежурных смен Минобороны Армении, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие подразделений ПВО отработали действия при несении боевого дежурства по охране воздушного пространства. Учебно-тренировочные полеты дежурных смен выполнялись на высотах от 50 до 6 тыс. м на различных скоростях с выключенными системами опознавания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учебных занятий были отработаны действия по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства. Особое внимание во время тренировок было уделено прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе дислокации соединения ЮВО. Военнослужащие выполняли задачи в сложных погодных условиях с обильными осадками, порывистым ветром, а также перепадами температур в высокогорной местности.