Пенсионерка выжила после падения с восьмого этажа в Уфе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пожилая женщина упала с восьмого этажа жилого дома в Уфе и выжила, сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города в пятницу.

Инцидент произошел накануне вечером, говорится в сообщении. Женщина 1942 года рождения упала с восьмого этажа жилого дома 14/3 по улице Степана Кувыкина, заявили в пресс-службе.

"В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась", - добавили там.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.