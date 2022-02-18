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Пенсионерка выжила после падения с восьмого этажа в Уфе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пожилая женщина упала с восьмого этажа жилого дома в Уфе и выжила, сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города в пятницу.

Инцидент произошел накануне вечером, говорится в сообщении. Женщина 1942 года рождения упала с восьмого этажа жилого дома 14/3 по улице Степана Кувыкина, заявили в пресс-службе.

"В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась", - добавили там.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уфа

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