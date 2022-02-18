Поиск
Фристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнееБиатлон10:00Женщины. Финал  Франция Норвегия НорвегияПодробнее
Биатлон12:00Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:27Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

В Астраханской области завели дело против матери, утопившей младенца в унитазе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного возбуждено в Астраханской области. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону в пятницу.

"По версии следствия, подозреваемая, будучи беременной, никому об этом не сообщала, на учете у врача-гинеколога не состояла, в медучреждения не обращалась. Утром 2 февраля у себя дома в селе Старокучергановка она родила здорового мальчика. Сразу же после родов подозреваемая оставила ребенка в унитазе, он захлебнулся", - говорится в пресс-релизе.

В отношении 29-летней сельчанки возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Астраханская область

Новости

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 18,6 тыс. пациентов

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 18,6 тыс. пациентов

Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области

Шойгу в пятницу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона

Вильфанд пообещал теплую и облачную погоду жителям Европейской части РФ

Вильфанд пообещал теплую и облачную погоду жителям Европейской части РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 18 февраля

Дипломатическое противостояние

МИД РФ объяснил высылку замглавы дипмиссии США из России

МИД РФ объяснил высылку замглавы дипмиссии США из России

Что произошло за день: четверг, 17 февраля

Письменная реакция РФ на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Полный текст

ФАС и крупнейшие ИТ-компании подписали принципы взаимодействия на цифровых рынках

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });