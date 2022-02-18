В Астраханской области завели дело против матери, утопившей младенца в унитазе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного возбуждено в Астраханской области. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону в пятницу.

"По версии следствия, подозреваемая, будучи беременной, никому об этом не сообщала, на учете у врача-гинеколога не состояла, в медучреждения не обращалась. Утром 2 февраля у себя дома в селе Старокучергановка она родила здорового мальчика. Сразу же после родов подозреваемая оставила ребенка в унитазе, он захлебнулся", - говорится в пресс-релизе.

В отношении 29-летней сельчанки возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.