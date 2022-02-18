Шойгу в пятницу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Главы военных ведомств России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин в пятницу проведут телефонные переговоры, сообщили в Минобороны РФ.

"Разговор состоится по инициативе американской стороны", - заявили российские военные.

Других деталей, в том числе повестку переговоров, в Минобороны РФ не раскрыли.

Предыдущий телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 12 февраля. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу и Остин обсудили "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес". В Пентагоне тогда со своей стороны сообщили, что главы военных ведомств "обсудили российское наращивание сил в Крыму и вокруг Украины".

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