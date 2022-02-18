Экс-инструкторам аквапарка в Кирове вынесли приговор за гибель ребенка в бассейне

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшим сотрудникам кировского аквапарка, в котором из-за их халатности в июле 2021 года утонул ребенок, сообщает в пятницу управление СКР по Кировской области.

"Бывшему инструктору-спасателю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Бывшему старшему инструктору-спасателю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев" - говорится в сообщении. Также им запрещено заниматься инструкторско-спасательной деятельностью в течение двух лет.

Подсудимые признаны виновными по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей).

Как сообщалось ранее, 1 июля 2021 года в бассейне аквапарка "Дружба" на улице Грибоедова в Кирове утонул 11-летний мальчик.

По версии следствия, в тот день инструктор-спасатель, который должен был обеспечивать безопасность на водных аттракционах, самовольно покинул спасательный пост, находящийся у одного из бассейнов. При этом он не уведомил и не получил от старшего инструктора-спасателя разрешения покинуть пост. В свою очередь второй обвиняемый - старший инструктор-спасатель не назначил резервного инструктора и не заменил ушедшего спасателя лично.