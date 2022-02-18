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В Петербурге зафиксировали взрывной рост спроса на сухпайки накануне 23 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Стереотипные подарки лидируют в списке заказов перед 23 февраля в Санкт-Петербурге, говорится в исследовании онлайн-ритейлера Wildberries; в частности, фиксируется скачок спроса на армейские сухпайки.

В период с 1 по 15 февраля число заказов мужских носков в Петербурге выросло на 113%, трусов - на 85%. Также среди популярных традиционных подарочных аксессуаров - галстуки, ремни, кошельки.

Эксперты фиксируют взрывной - на 344% - рост продаж армейских сухпайков, подарочных наборов продуктов, оформленных как солдатский рацион. Стоимость наиболее востребованных больших наборов из консервов, бакалеи и снеков составляет 1,5-2 тыс. рублей.

Еще спросом пользуется мужская косметика и парфюмерия. В частности, в первой половине февраля число заказов бритвенных наборов увеличилось на 150% по сравнению с январем, косметических наборов для ухода - на 750%, дезодорантов - на 46%, а одеколонов - на 157%. Спрос на мужскую туалетную воду увеличился на 100% по отношению к январю текущего года.

В сегменте электроники хитом оказались бритвы и машинки для стрижки бороды с ростом заказов на 153% и 48% соответственно.

Для детей родители приобретают игрушечное оружие (рост на 66%), машинки (рост на 102%), самолеты и вертолеты (рост на 118%), а также различные сборные модели (рост на 97%).

Wildberries Петербург

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