В Кремле заявили об уважении к мнению главы МОК, раскритиковавшего российских тренеров

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что с уважением относятся к мнению главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, выступившего с резкой критикой в адрес всего российского спорта и российских тренеров из-за ситуации вокруг фигуристки Камилы Валиевой, но при этом не всегда согласны с ним.

"Томас Бах - весьма и весьма авторитетный человек в спорте, возглавляет МОК. Поэтому, конечно, мы с уважением относимся к его мнению, но мы необязательно с ним соглашаемся", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать критические высказывания Баха.

Представитель Кремля при этом отметил: "Ему не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жесткость тренера - это залог побед учеников. И мы видим, что ученики добились побед".

"Давайте гордиться нашими победителями, поздравим наших медалистов. Да, Валиева осталась четвертой, но в спорте высоких достижений побеждает сильнейший", - добавил Песков.

Ранее в пятницу Бах заявил, что МОК был против допуска Валиевой к соревнованиям Олимпиады после обнародования информации о положительном допинг-тесте. Он также отметил, что, на его взгляд, окружение Валиевой холодно отреагировало на выступление спортсменки в четверг.

"Из-за всего этого у меня не возникает особого доверия к ее ближайшему окружению. Это касается как того, что произошло в прошлом, так и будущего", - сказал глава МОК.

Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире 15-летней Камилы Валиевой, и наложило на фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой, 14 февраля судьи приняли решение допустить ее к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

В личном турнире в женском одиночном катании Валиева, победив в короткой программе, допустила несколько ошибок в произвольной программе и в итоге заняла четвертое место.