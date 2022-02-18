В поселках Поморья две женщины погибли из-за схода снега с крыш

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Приморском и Холмогорском районе Архангельской области две женщины погибли из-за схода снега с крыш, в связи с этим начались доследственные проверки, сообщили в управлении СК по Архангельской области.

В Приморском районе в СНТ "Катунининец" вечером 17 февраля 24-летняя женщина погибла рядом с собственной дачей. По предварительным данным, с крыши дома сошел снег и обрушил открытую веранду в виде навеса над крыльцом. Хозяйка дома погибла. Ее тело нашел сосед, который думал, что она заблокирована дома обломками веранды, и хотел ей помочь расчистить выход.

В поселке Палово Холмогорского района на 60-летнюю пенсионерку рухнул под тяжестью снега деревянный навес от колодца.

Следователи выясняют обстоятельства обоих инцидентов.

"В связи с резкими перепадами температур создаются условия для таких опасных погодных явлений как гололедица, сосульки и наледь на крышах зданий и сооружений, что является угрозой для жизни и здоровья людей. В частных владениях также необходимо проявлять бдительность, соблюдать правила безопасности для предотвращения возможного травмирования и гибели людей", - говорится в пресс-релизе.