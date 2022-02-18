В Петербурге одного курьера заподозрили в краже велосипеда у другого

Подозреваемого быстро задержали из-за его жадности, отметили в полиции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали курьера, занимающегося доставкой еды. Его подозревают в краже велосипеда у другого курьера, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, оба курьера 15 февраля на велосипедах приехали к торговому центру на Бухарестской площади за заказами. У них были велосипеды одинаковой модели но с разным сроком эксплуатации.

"20-летний владелец более старого велосипеда, не долго думая, угнал велосипед 37-летнего конкурента. Благо ключ от запирающего устройства подошел к чужому замку", - выяснили в полиции.

Потерпевший пожаловался полицейским, описание украденного велосипеда было передано наружным нарядам. Однако подозреваемого задержали у того же торгового центра.

"Поймать угонщика помогла его же жадность. Спрятав похищенный велосипед, менее чем через час он решил вернуться за своим старым", - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемого доставили в отдел полиции и затем задержали. Его причастность к краже подтвердили записи с камер видеонаблюдения. В его отношении возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК).

Угнанный велосипед вернули хозяину.