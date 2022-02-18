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В Екатеринбурге арестовали двоих фигурантов дела об избиении двух женщин

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал на срок один месяц и 28 суток одного из фигурантов дела о хулиганстве и избиении двух женщин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Собеседник агентства уточнил, что несовершеннолетний обвиняется по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Кроме того, по его словам, на такой же срок суд арестовал второго несовершеннолетнего, который обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ.

Ранее сообщалось, что 11 февраля в микрорайоне Сортировка в Екатеринбурге избили двух женщин. По информации губернатора Евгения Куйвашева, у одной из пострадавших – перелом, ей требуется операция, у ее дочки – сотрясение мозга.

По подозрению в избиении женщины и ее дочери были задержаны двое молодых людей 17 и 16 лет – студенты одного из екатеринбургских колледжей. Один из них ранее уже задерживался сотрудниками МВД по подозрению в причастности к грабежу, после чего был поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

По данным СМИ, ранее в микрорайоне Сортировка Екатеринбурга уже были случаи нападения на других людей.

Екатеринбург

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