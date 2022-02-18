Осужденные устроили погром в ульяновской колонии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Несколько заключенных в пятницу повредили камеры видеонаблюдения и сломали мебель в исправительной колонии №4 в Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

"Осужденные повредили видеокамеры системы видеонаблюдения, установленные в отряде, сломали мебель, фрагменты которой бросали в сотрудников, заблокировали входную дверь и запасной выход", - говорится в сообщении.

Таким образом они "выразили протест законным требованиям сотрудников учреждения после проведения обысковых мероприятий".

По данным УФСИН, в ИК-4 строгого режима отбывают наказание рецидивисты, судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

На место выехало руководство и сотрудники регионального УФСИН. О происшествии также была уведомлена прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

"С осужденными была проведена разъяснительная работа. Физическая сила и специальные средства в отношении осужденных не применялись. Основная масса осужденных ИК-4 противоправные действия не поддерживала", - говорится в сообщении.

УФСИН отмечает, что в действиях осужденных усматриваются признаки преступления по части 1 статьи 167 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), части 3 статьи 321 (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), статье 212 (Массовые беспорядки) УК РФ. Проверочные материалы направлены в СУ СК РФ по Ульяновской области.

ИК-4 работает в штатном режиме, добавляет УФСИН.

Ранее сообщалось, что в начале декабря осужденные ИК-9 и ИК-10 на несколько дней объявляли голодовку.