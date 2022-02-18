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СК подготовит поправки, ужесточающие ответственность за насилие против полицейских

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) России после инцидента в московском метро проработает предложения поправок в уголовное законодательство, ужесточающих ответственность за насилие против полицейских, сообщается на сайте ведомства.

"Принимая во внимание, что подобные противоправные действия не единичны, а совершаются все чаще, с целью их предотвращения и защиты от преступных посягательств правоохранителей, выполняющих свой долг, (глава СК - ИФ) Александр Иванович Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК проанализировать судебную практику по данной категории уголовных дел и выработать необходимые предложения законодателю о повышении эффективности применения закона", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 17 февраля на станции "Тульская" Московского метрополитена двое подозреваемых "с целью воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции, применили в отношении них насилие".

"При этом один из них, нанес полицейским удары ногой в область туловища и несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся. В последующем оба подозреваемых были задержаны", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и до десяти лет - за насилие, опасного для жизни или здоровья представителя власти.

СК РФ Александр Бастрыкин

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