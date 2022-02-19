ЕС и США призвали к немедленной деэскалации вокруг Украины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры Евросоюза и США вместе с их трансатлантическими партнерами в ходе телефонного разговора призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Во время телефонного разговора с США и трансатлантическими лидерами мы обсудили недавние события по России и Украине. Призвали к незамедлительной деэскалации на фоне тревожных сообщений", - написал Мишель в твиттере.

Он подчеркнул, что ЕС привержены дипломатии для решения связанных с Украиной проблем.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.