Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:53Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

ЕС и США призвали к немедленной деэскалации вокруг Украины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры Евросоюза и США вместе с их трансатлантическими партнерами в ходе телефонного разговора призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Во время телефонного разговора с США и трансатлантическими лидерами мы обсудили недавние события по России и Украине. Призвали к незамедлительной деэскалации на фоне тревожных сообщений", - написал Мишель в твиттере.

Он подчеркнул, что ЕС привержены дипломатии для решения связанных с Украиной проблем.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.

ЕС США Украина Россия Донбасс Шарль Мишель

Новости

Первые автобусы с эвакуированными из Донбасса прибыли в РФ

Госдеп счел эвакуацию людей из Донбасса отвлекающим маневром

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

Что произошло за день: пятница, 18 февраля

Ростовские таможенники готовы к росту пассажиропотока

Доллар и евро подорожали почти на 70 копеек на геополитических рисках

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

Путин потребовал выделить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Путин потребовал выделить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Суд впервые в РФ обязал исключить фонд с иностранным финансированием из иноагентов

Песков не знает, согласована ли эвакуация жителей ДНР с Россией

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });