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Российские летчики на учениях в Средиземноморье провели условные пуски "Кинжалов"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Электронные пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" провели российские летчики на учениях в Средиземном море, сообщил в субботу телеканал Россия-24 (ВГТРК).

Носителем гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" являются самолеты Миг-31К. Об их отправке на учения в Сирию ранее сообщило Минобороны РФ.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Телеканал сообщил также, что ранее перебазированные в Сирию дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учения провели патрулирование акватории Средиземного моря, истребители Су-30СМ отработали ночную и дневную дозаправку в воздухе.

15 февраля министр обороны России Сергей Шойгу посетил Сирию и проинспектировал учения Военно-морского флота в Средиземном море, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Шойгу посетил базу ВМФ РФ в сирийском порту Тартус и заслушал доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о маневрах.

Россия, как официально сообщалось, направила на эти учения истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22М3. По данным Минобороны, в ходе перелета из мест базирования экипажи ВКС России преодолели более 1,5 тыс. км.

В ведомстве отметили, что вместе с Шойгу за ходом учения ВМФ России в Тартусе наблюдал министр обороны Сирии корпусной генерал Али Айюб.

Кроме того, на базе в Тартусе Шойгу проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского флота, где поставил задачи по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры пункта базирования российских кораблей в Сирии, сказали в Минобороны.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Бомбардировщики относятся к Дальней авиации - воздушному компоненту российской ядерной триады.

Средиземное море Минобороны РФ Кинжал

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