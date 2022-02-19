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Спасатели эвакуировали с горы Бештау трех пенсионерок

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Три пожилые жительницы Пятигорска (Ставропольский край) не смогли самостоятельно спуститься после прогулки на горе Бештау в районе Железноводска, одна из женщин скончалась при спуске со спасателями, сообщает в субботу пресс-служба города-курорта.

"На пульт службы спасения поступил сигнал о помощи спуститься со стороны Козьих скал. Спасательная операция длилась с девяти вечера до четырех утра. Одну из женщин спасти не удалось, она скончалась на середине спуска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, одна из выживших женщин была госпитализирована в Железноводскую городскую больницу с обморожением ног, вторая от госпитализации отказалась.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, причина смерти устанавливается. Возраст заблудившихся женщин - 63-66 лет.

Глава Железноводска Евгений Бакулин призвал отдыхающих и местных жителей внимательнее относится к своей безопасности, быть осторожными при попытке восхождения на гору.

Бештау Железноводск Пятигорск Ставропольский край

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