В России за сутки были госпитализированы 10,4 тыс. пациентов с коронавирусом

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки в больницы попали 10 372 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 170 699 случаев, что на 8,4 тыс. меньше, чем днем ранее.

В Москве заболели еще 6 388 человек, за сутки были госпитализированы 699 человек. Суточный показатель заболеваемости снижается четвертый день подряд.

В Санкт-Петербурге выявили 16 599 случаев болезни, в Красноярском крае - 6 703, в Новосибирской области - 5 205, в Пермском крае - 5 180, в Воронежской области - 5 092, в Ростовской области - 4 561, в Башкортостане - 4 409. В Московской области зарегистрировали 4 187 новых пациентов.

Умерли за сутки от COVID-19 745 человек, накануне сообщалось о 798 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 147 296 человек, или на 22,9% меньше, чем к утру 19 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 млн 370 тыс. 419 случаев коронавирусной инфекции, 345 500 умерших и 12 млн 365 тыс. 238 выписанных.