Владикавказ получит 1,7 млрд руб. на обновление трамваев
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Трамвайный парк столицы Северной Осетии - Владикавказа - в этом году полностью обновится благодаря федеральному финансированию, сообщает пресс-служба правительства России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления трансферта из федерального бюджета. Речь идет о сумме 1,7 млрд рублей.
С помощью этих средств администрация города сможет приобрести новые вагоны российского производства, сказали в пресс-службе.
Отмечается, что низкопольные трамваи будут оснащены современным звуковым оборудованием и камерами видеонаблюдения.
В кабмине напомнили, что Владикавказ стал одним из первых городов России, где появился трамвай: 12 моторных закрытых и открытых вагонов вышли на линию в августе 1904 года.