Владикавказ получит 1,7 млрд руб. на обновление трамваев

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Трамвайный парк столицы Северной Осетии - Владикавказа - в этом году полностью обновится благодаря федеральному финансированию, сообщает пресс-служба правительства России.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления трансферта из федерального бюджета. Речь идет о сумме 1,7 млрд рублей.

С помощью этих средств администрация города сможет приобрести новые вагоны российского производства, сказали в пресс-службе.

Отмечается, что низкопольные трамваи будут оснащены современным звуковым оборудованием и камерами видеонаблюдения.

В кабмине напомнили, что Владикавказ стал одним из первых городов России, где появился трамвай: 12 моторных закрытых и открытых вагонов вышли на линию в августе 1904 года.