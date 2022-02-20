Путин 21 февраля проведет совещание с кабмином по реализации президентских посланий

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 21 февраля проведет совещание с членами правительства РФ, посвященное итогам реализации посланий президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации 2020-2021 годов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основными докладчиками станут заместители председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Александр Новак и Марат Хуснуллин, курировавшие исполнение поручений президента, связанных с помощью семьям, развитием региональной инфраструктуры и газификацией субъектов страны", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Путин также дал старт серии совещаний по подготовке очередного послания президента Федеральному собранию, дата которого пока не объявлена.