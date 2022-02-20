Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 423 071 985+1 353 963

Путин 21 февраля проведет совещание с кабмином по реализации президентских посланий

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 21 февраля проведет совещание с членами правительства РФ, посвященное итогам реализации посланий президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации 2020-2021 годов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основными докладчиками станут заместители председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Александр Новак и Марат Хуснуллин, курировавшие исполнение поручений президента, связанных с помощью семьям, развитием региональной инфраструктуры и газификацией субъектов страны", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Путин также дал старт серии совещаний по подготовке очередного послания президента Федеральному собранию, дата которого пока не объявлена.

Владимир Путин

Новости

Песков назвал провокациями заявления Запада о "датах вторжения на Украину"

Воронежская область вводит режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

Белоруссия и РФ решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства

Расследованием гибели мирных жителей Донбасса займутся в России

В России за сутки были госпитализированы 10,4 тыс. пациентов с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 10,4 тыс. пациентов с коронавирусом

Более 40 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Госдума на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с ситуацией вокруг Донбасса

Пятьсот эвакуируемых из Донбасса направлены в Воронеж

Что произошло за день: суббота, 19 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });