Неизвестный напал с ножом на композитора Александра Колкера в Петербурге

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга ищет мужчину, который в лифте дома напал на пенсионера, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном главке МВД. По данным источника, пострадавший - композитор Александр Колкер.

Днем 20 февраля 88-летний мужчина сообщил в полицию Приморского района города о том, что неизвестный ранил его ножом в лифте дома на набережной Черной речки. От госпитализации мужчина отказался.

В ведомстве не уточнили информацию о личности пострадавшего. Источника агентства сообщил, что в полицию обратился Колкер - советский и российский автор песен.

Среди написанных им песен - "Стоят девчонки", "Туман", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия". Также он писал музыку к кинофильмам ("Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки") и спектаклям, получили известность его мюзиклы, оперетты, рок-опера "Овод".