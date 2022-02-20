Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 423 254 960+1 536 938

Два человека погибли от взрыва баллона с кислородом на складе в Мурманске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате взрыва баллона с кислородом на складе в промышленной зоне Мурманска, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Мурманской области.

"По предварительным данным, на складе компании "Евророс" (региональный ритейлер - ИФ), который находится в субаренде, произошел взрыв одного баллона с кислородом. В результате погибли два человека", - сообщили агентству в прокуратуре.

Начата прокурорская проверка.

Ранее о гибели двоих мужчин сообщал информированный источник "Интерфакса".

По данным на сайте ГУ МЧС России по Мурманской области, в 16:23 по московскому времени в ведомство поступила информация о происшествии с сильным задымлением на складе на Восточно-объездной дороге Мурманска. В 17:34 задымление было ликвидировано.

Мурманск

Новости

Курская область третьей по счету объявила режим ЧС на фоне прибытия беженцев

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Что произошло за день: воскресенье, 20 февраля

В Луганске сообщили, что эвакуировали в Россию уже 34 тысячи жителей

В Луганске сообщили, что эвакуировали в Россию уже 34 тысячи жителей

Захарова анонсировала разговор Лаврова с главой МИД Франции на 21 февраля

Путин и Макрон обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

Песков назвал провокациями заявления Запада о "датах вторжения на Украину"

Воронежская область вводит режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

Белоруссия и РФ решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства

Расследованием гибели мирных жителей Донбасса займутся в России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });