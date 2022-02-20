Два человека погибли от взрыва баллона с кислородом на складе в Мурманске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате взрыва баллона с кислородом на складе в промышленной зоне Мурманска, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Мурманской области.

"По предварительным данным, на складе компании "Евророс" (региональный ритейлер - ИФ), который находится в субаренде, произошел взрыв одного баллона с кислородом. В результате погибли два человека", - сообщили агентству в прокуратуре.

Начата прокурорская проверка.

Ранее о гибели двоих мужчин сообщал информированный источник "Интерфакса".

По данным на сайте ГУ МЧС России по Мурманской области, в 16:23 по московскому времени в ведомство поступила информация о происшествии с сильным задымлением на складе на Восточно-объездной дороге Мурманска. В 17:34 задымление было ликвидировано.