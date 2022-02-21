Сибиряка, завалившего мемориал мусором, направили на лечение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске мировой судья направил на принудительное лечение 31-летнего горожанина за осквернение мемориального комплекса в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района Красноярска в годы Великой Отечественной войны. О решении суда сообщила краевая прокуратура.

Суд установил, что в ночь на 9 сентября 2021 года подсудимый опрокинул на этот мемориал баки с мусором, чтобы привлечь к себе внимание. Ему вменялся вандализм (ч. 1 ст. 214 УК).

Психиатрическая судебная экспертиза установила, что он совершил акт вандализма в состоянии невменяемости вследствие имеющегося у него психического заболевания и нуждается в лечении в стационаре.

Суд признал его виновным, а с учетом мнения экспертов и гособвинителя, назначил ему принудительное лечение в больнице.