Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:06Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 424 272 806+1 017 846

Сибиряка, завалившего мемориал мусором, направили на лечение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске мировой судья направил на принудительное лечение 31-летнего горожанина за осквернение мемориального комплекса в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района Красноярска в годы Великой Отечественной войны. О решении суда сообщила краевая прокуратура.

Суд установил, что в ночь на 9 сентября 2021 года подсудимый опрокинул на этот мемориал баки с мусором, чтобы привлечь к себе внимание. Ему вменялся вандализм (ч. 1 ст. 214 УК).

Психиатрическая судебная экспертиза установила, что он совершил акт вандализма в состоянии невменяемости вследствие имеющегося у него психического заболевания и нуждается в лечении в стационаре.

Суд признал его виновным, а с учетом мнения экспертов и гособвинителя, назначил ему принудительное лечение в больнице.

Красноярск Красноярская краевая прокуратура Ленинский район

Новости

Саратовская область введет режим ЧС из-за ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР

Задержан подозреваемый в нападении на композитора Александра Колкера

Пензенская область ввела режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 февраля

Дипломатическое противостояние

Салливан сообщил о возможных трудностях в работе посольства США в РФ

Салливан сообщил о возможных трудностях в работе посольства США в РФ

Экс-гендиректора Merlion задержали в рамках дела о фальсификации доказательств

С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител

С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител

СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области

СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области

Курская область третьей по счету объявила режим ЧС на фоне прибытия беженцев

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });